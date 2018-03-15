Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

"Лион" – ЦСКА

Стадион: "Стад-де-Лион" (Лион, Франция)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

Последним из российских клубов ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы проведет московский ЦСКА. На "Стад-де-Лион" команда Виктора Гончаренко попробует отыграть гол, пропущенный неделей ранее от французского "Лиона" в столице России. Первая встреча между командами получилась достаточно равной, однако "ткачам" удалось победить в морозной Москве, благодаря голу Марсело на 68-й минуте матча.

Игроки ЦСКА, по большому счету, могут поставить себе неплохие оценки за матч недельной давности. "Армейцы" заметно больше держали мяч, нежели соперник, хорошо играли в пас и нанесли 6 ударов в створ, впрочем, как и французы. Но в итоге все попытки ЦСКА забить не имели успеха. Домашнее поражение 0:1 ставит ЦСКА в тяжелое положение перед ответной игрой, но не безнадежное.

"Лион" в последнее время находится не в лучших игровых кондициях. Клуб практически выпал из борьбы за лиго-чемпионскую путевку в Лиге 1, однако на международной арене подопечные Бруно Женезио продолжают демонстрировать достойные результаты. В предыдущем раунде плей-офф Лиги Европы "ткачи" достаточно легко разобрались с крепким "Вильярреалом". Победный результат (1:0), добытый в России, открывает перед "Лионом" неплохие перспективы во втором по престижности еврокубке. Однако есть у французов определенные проблемы в передней линии. Отсутствие в составе лучшего бомбардира Набиля Фекира заметно ослабило атакующий потенциал команды.

В минувшее выходные обе команды проводили матчи внутренних чемпионатов. Так "Лион" обыграл со счетом 1:0 у себя дома "Кан". Это была его третья победа с таким матчем за шесть последних официальных матчей. Кстати, ни разу за это время "ткачи" не забили больше одного гола, но и не пропускали больше одного мяча за игру. Из 21 предыдущего матча на своем поле "Лион" проиграл только два. В Лиге Европы с начала прошлого года он не проиграл ни одного из восьми домашних матчей, выиграв семь из них. Причем в шести из восьми этих поединков "ткачи" забивали минимум три гола.

ЦСКА в воскресенье играл на выезде с "Ахматом" и победил с крупным счетом 3:0, продемонстрировав качественный футбол. За пять матчей после зимней паузы во всех турнирах "армейцы" выиграли в третий раз. Причем гол от "Лиона" остается для них единственным пропущенным в текущем календарном году. Кадровая ситуация в защитной линии ЦСКА остается сложной. Центрбек Виктор Васин и правый фулбек Марио Фернандес партнерам не помогут, однако отбывший дисквалификацию Василий Березуцкий может укрепить центр обороны.

Интересные факты противостояния "Лиона" и ЦСКА:

В пяти официальных встречах года ЦСКА пропустил один мяч

"Лион" потерпел два поражения в 10 крайних матчах

После зимней паузы "армейцы" в среднем забивают один гол за игру

"Лион" выиграл в семи из восьми последних домашних матчах в Лиге Европы, забивая не меньше двух голов за встречу

Ориентировочные составы на игру:

"Лион": Лопеш – Тете, Марсело, Морель, Марсал, Тусар, Н’Домбеле, Ауар, Траоре, Депай, Мариано Диас.

ЦСКА: Акинфеев – А.Березуцкий, В.Березуцкий, Игнашевич, Натхо, Кучаев, Миланов, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

Прогноз на матч "Лион" – ЦСКА:

"Лион" слишком далеко отпустил во внутреннем чемпионате "Монако" и "Марсель", и, скорее всего, уже сейчас смотрит на Лигу Европы как на лазейку в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов. У ЦСКА же фокус внимания, скорее всего, смещен сейчас в сторону РПЛ, где нужно пользоваться кризисом "Зенита" и брать 2-е место. Все в этом матче говорит в пользу "ткачей".

Букмекеры отдают хозяевам ощутимое преимущество. На успех "Лиона" коэффициент равен 1.75 баллам, в то время как победа "армейцев" оценивается в среднем в 5.35 баллов. На ничью коэффициент равен 3,70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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