Армейское дерби: ЦСКА и "СКА-Хабаровск" встретятся в Москве
ЦСКА – "СКА-Хабаровск"
Стадион: "ВЭБ-Арена"
Начало матча: 15:00
Арбитр: Кирилл Левников
ЦСКА после удачного вояжа в Грецию сыграет с новичком РФПЛ. Хабаровчане в первом туре проиграли "Зениту" на своем поле, а затем уступили "Арсеналу" в Туле. На данный момент СКА-Хабаровск занимает последнее место в турнирной таблице, команде, исходя из текущих раскладов, придется бороться за выживание, и сложный календарь в начале сезона может сослужить плохую службу. К тому же у СКА один из самых слабых составов. Команда в это межсезонье усилилась игроками из ФНЛ, УПЛ, чемпионатов Тайланда, Латвии и Азербайджана. Из донецкого "Олимпика" пришел Дмитрий Гришко, из "Нефтчи" Георгий Наваловский, из ФК "Рига" Виталий Федотов, из чемпионата Тайланда Антон Землянухин. Все эти игроки – легионеры из Грузии, Украины и Киргизии. Качественных иностранцев клуб из Хабаровска пригласить не в состоянии. Также команду пополнили россияне из клубов ФНЛ: Баляйкин, Тишкин, Габулов, Савичев. Вряд ли с таким составом "СКА-Хабаровск" сумеет что-то противопоставить старожилам РФПЛ. В важнейшем матче с "Арсеналом" не удалось набрать очки, а это был прямой конкурент в борьбе за выживание.
ЦСКА сыграет со слабейшей на данный момент командой чемпионата после победы над клубом АЕК в Лиге чемпионов. Греки практически ничего не создали у ворот Акинфеева, позволив тому прервать свою антирекордную серию матчей с пропущенными мячами. В атаке ЦСКА действовал не слишком активно, однако на помощь пришли стандарты. Москвичи забили два мяча после угловых и теперь могут с хорошим настроением готовиться к ответной встрече, а также игре в чемпионате страны.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда ранее между собой не встречались.
"СКА-Хабаровск" на данный момент ещё не забивал в РФПЛ. Самый поздний дебютный гол забил в прошлом сезоне "Оренбург". Дмитрий Ефремов отличился в пятом туре, отправив мяч в ворота "Рубина". "Оренбургу" для первого мяча понадобилось 405 минут – это антирекорд чемпионата. "СКА-Хабаровску" необходимо забить в ближайшие 225 минут, чтобы не превзойти показатели оренбуржцев.
Ориентировочные составы:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Чалов, Витиньо.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Савичев, Баляйкин, Дедечко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано.
Прогноз на матч:
ЦСКА довольно редко использует ротацию, так как у команды практически нет скамейки. Гончаренко может предоставить отдых нескольким игрокам перед ответной игрой в квалификации Лиги чемпионов, однако это не должно помешать хозяевам поля победить. "СКА-Хабаровск" наверняка будет закрываться всей командой на своей половине поля, но если ЦСКА хочет реально бороться за чемпионство, в игре с таким соперником очки терять нельзя, тем более что в четвертом туре им играть с "Рубином" Курбана Бердыева, который прибавляет от матча к матчу и вполне может доставить москвичам проблемы.
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.20, на ничью – 7.20, на "СКА-Хабаровск" – 22.00.
Вячеслав Горбачев
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
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|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Арсенал Тула
|2
|3
|10
|Спартак Москва
|2
|2
|11
|Динамо Москва
|2
|1
|12
|Ростов
|2
|1
|13
|Рубин
|2
|0
|14
|Амкар
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|0
|15
|СКА Хабаровск
|2
|0
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|2
|0