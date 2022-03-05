"Арминия" проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Аугсбурга"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на выезде обыграл "Арминию" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Даниэль Калиджури.
"Аугсбург", набрав 26 очков, покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Арминия" с 25 очками опустилась на 15-ю позицию.
"Арминия" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури, 50 - 0:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, Андраде, Кастро, Окугава (Хак, 67), Василиадис, Кунце, Виммер (Крюгер, 67), Клос.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай (Винтер, 33), Яго, Калиджури, Груэсо, Саренрен Базее (Хан, 68), Майер, Варгас (Педерсен, 68), Грегорич.
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