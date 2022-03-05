"Арминия" проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге

Теги аугсбургарминия билефельд

"Арминия" проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на выезде обыграл "Арминию" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Даниэль Калиджури.

"Аугсбург", набрав 26 очков, покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Арминия" с 25 очками опустилась на 15-ю позицию.

"Арминия" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури, 50 - 0:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Рамуш, Андраде, Кастро, Окугава (Хак, 67), Василиадис, Кунце, Виммер (Крюгер, 67), Клос.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай (Винтер, 33), Яго, Калиджури, Груэсо, Саренрен Базее (Хан, 68), Майер, Варгас (Педерсен, 68), Грегорич.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Гнабри в "Аяксе". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов