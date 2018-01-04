Арнаис забил третий гол за "Барселоны" - каждый мяч после первого удара по воротам

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Арнаис забил третий гол за "Барселоны" - каждый мяч после первого удара по воротам

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" играет с "Сельтой".

Счет в этом поединке открыл вингер каталонского клуба Хосе Арнаис.

Стоит отметить, что 22-летний хавбек забил за каталонцев уже третий мяч в трех матчах этого турнира. Причем он каждый раз отличается после первого удара по воротам в матче.

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