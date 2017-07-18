Арнаутович близок к переходу в "Вест Хэм"

Атакующий полузащитник "Сток Сити" Марко Арнаутович в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" предложили за 28-летнего австрийца 27 миллионов евро и "гончары" согласились на такие условия.

Арнаутович выступает за "Сток Сити" с 2013 года, сыграл 165 матчей и забил 26 голов.

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