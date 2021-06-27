Арнаутович близок к возвращению в Серию А

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Арнаутович близок к возвращению в Серию А

Фото: твиттер Transfer News Central/Автор неизвестен

Австрийский нападающий "Шанхай СИПГ" Марко Арнаутович близок переходу в "Болонью", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист уже договорился с итальянским клубом. Для завершения трансфера Арнаутовичу нужно договориться с "Шанхай СИПГ" о досрочном разрыве контракта, который действует до конца 2022 года. 

Стоит отметить, что Арнаутович ранее уже играл в Италии. В сезоне-2009/2010 он выступал за "Интер" на правах аренды, провел три матча и не отметился результативными действиями.

32-летний Арнаутович выступает за "Шанхай СИПГ" с 2019 года, провел за клуб 39 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Не пропустите: Моуринью рассказал, как его удивил Арнаутович. | http://soccernews.ru
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