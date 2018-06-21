Арнаутович может вернуться в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Вест Хэма" Марко Арнаутовичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов отдать за австрийца португальского полузащитника Жоау Мариу, которым интересуется "Вест Хэм".

Стоит отметить, что Арнаутович ранее уже играл за "Интер" в сезоне 2009/10, но тогда сыграл за клуб всего 3 матча.

В минувшем сезоне 29-летний Арнаутович провел за "Вест Хэм" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. На счету 25-летнего Мариу 2 мяча и 6 голевых пасов в 29 матчах за "Интер".

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