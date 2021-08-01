Арнаутович перешел в клуб Серии А

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Нападающий сборной Австрии и "Шанхай Порт" Марко Арнаутович перешел в "Болонью", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Футболист подписал контракт до лета 2023 года.

32-летний Арнаутович выступал за "Шанхай Порт" с 2019 года. Всего он провел за китайский клуб 39 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Твенте", "Интер", "Вердер", "Сток Сити" и "Вест Хэм". За сборную Австрии сыграл 87 матчей и забил 27 мячей. Чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов.

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