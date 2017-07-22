Арнаутович перешёл в "Вест Хэм"

Атакующий полузащитник "Сток Сити" Марко Арнаутович стал игроком "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма сделки не разглашается, однако, по данным СМИ, "молотобойцы" заплатили за 28-летнего австрийца 27 миллионов евро, что стало трансферным рекордом для лондонского клуба.

Сам футболист заключил с "Вест Хэмом" контракт до лета 2022 года.

Арнаутович выступал за "Сток Сити" с 2013 года, сыграл 145 матчей и забил 26 голов.

Не пропустите: Чичарито переходит в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru