Арнаутович перейдёт в "Вест Хэм"

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Арнаутович перейдёт в "Вест Хэм"

Атакующий полузащитник "Сток Сити" Марко Арнаутович продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает Sky Sports.

По информации источника, в пятницу австриец пройдёт медобследование в лондонском клубе. Сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Сам футболист заключит с "молотобойцами" контракт до лета 2022 года.

Арнаутович выступает за "Сток Сити" с 2013 года, сыграл 165 матчей и забил 26 голов.

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