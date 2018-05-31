Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча против сборной России (1:0).

По словам футболиста, его команда заслуженно победила.

"Мне кажется, что мы сегодня честно заслужили эту победу, команда действовала очень хорошо и, на мой взгляд, доминировала в матче.

Не стал бы кого-то выделять впереди или сзади, это были именно командные действия, и каждый сумел себя проявить максимально эффективно", – отметил Арнаутович. | http://soccernews.ru