Арнаутович принес победу "Болонье" над "Сампдорией"

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Арнаутович принес победу "Болонье" над "Сампдорией"

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Сампдорию" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубль Марко Арнаутовича.

"Болонья" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Арнаутович, 61 - 1:0, Арнаутович, 76 - 2:0

"Болонья": Скорупски, Хики, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Теате, Дейкс, Сванберг (Сориано, 46), Схаутен, Эбишер (Домингес, 60), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 60).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 60), Мурру (Ауджелло, 80), Ринкон (Куальярелла, 67), Кандрева (Роналду Виейра, 80), Сенси, Торсбю, Сабири, Капуто.

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