Арнаутович принес победу "Болонье" над "Сампдорией"
Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Сампдорию" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Марко Арнаутовича.
"Болонья" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Арнаутович, 61 - 1:0, Арнаутович, 76 - 2:0
"Болонья": Скорупски, Хики, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Теате, Дейкс, Сванберг (Сориано, 46), Схаутен, Эбишер (Домингес, 60), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 60).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари (Йосида, 60), Мурру (Ауджелло, 80), Ринкон (Куальярелла, 67), Кандрева (Роналду Виейра, 80), Сенси, Торсбю, Сабири, Капуто.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17