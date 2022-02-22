Арнаутович принес победу "Болонье" над "Специей"
Фото: инстаграм "Болоньи"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Специю" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Марко Арнаутович. В составе гостей отличился Рей Манай.
"Болонья", набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 26 очками опустилась на 15-ю позицию.
"Болонья" – "Специя" - 2:1 (1:1)
Голы: Манай, 11 - 0:1, Арнаутович, 40 - 1:1, Арнаутович, 84 - 2:1
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Бонифаци (Сумаоро, 64), Бинкс (Виньято, 71), Теате, Хики, Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Эбишер, 87), Барроу (Сансоне, 71).
"Специя": Проведель, Феррер, Николау, Эрлич, Сала (Нгиамба, 80), Кивер, Реца (Бастони, 58), Маджоре (Агудело, 65), Джаси, Манай (Нзола, 80), Верде.
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