Арнольд Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

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Арнольд Шварценеггер назвал свою любимую футбольную команду

Известный актер и Арнольд Шварценеггер назвал свой любимый футбольный клуб. Об этом сообщает BBC Sport.

"Мне нравится "Ливерпуль". У них не всегда все получалось, но сейчас их время. Иногда они проигрывают дурацкие матчи, не знаю почему. Но потом возвращаются. У меня есть любимая фраза: "Я вернусь". Они так и делают", - сказал Шварценеггер.

27 ноября состоится матч 10-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".

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