Арнор Сигурдссон не поможет ЦСКА в стартовом матче Лиги Европы

Исландский нападающий московского ЦСКА Арнор Сигурдссон не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом", сообщает официальный сайт российского клуба.

Футболист по-прежнему испытывает проблемы с голеностопным суставом. Повреждение форвард получил в расположении сборной Исландии. В ближайшие дни исландец будет работать по индивидуальной программе.

Матч "Вольфсберг" - ЦСКА состоится 22 октября. Также в группе выступают "Фейеноорд" и загребское "Динамо".

В нынешнем сезоне 21-летний Сигурдссон провел за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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