Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне".

"Инсинье стал бы идеальной заменой для Неймара. Лоренцо - величайший итальянский талант за последние десять лет, он обладает гениальной интуицией" - цитирует Сакки Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Барселона" минувшим летом предлагала за Инсинье 100 миллионов евро, но "Наполи" ответил отказом. | http://soccernews.ru