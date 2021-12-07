Арриго Сакки отправил Анчелотти сообщение перед матчем "Реала" против "Интера"

Теги реал мадридкарло анчелоттиинтер милан

Арриго Сакки отправил Анчелотти сообщение перед матчем "Реала" против "Интера"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки рассказал, что отправлял сообщение наставнику мадридского "Реала" Карло Анчелотти перед их игрой с "Интером" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я отправил сообщение Карло, в котором написал, что он  должен быть осторожен, так как "Интер" играет очень хорошо. 

Он сказал мне, что "Реал" тоже хорошо играет. Это будет хороший матч с технической точки зрения", - рассказал итальянец.

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