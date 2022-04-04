Арриго Сакки считает, что "Милан" находится там, где заслуживает

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Бывший тренер сборной Италии и "Милана" Арриго Сакки поделился мнением по поводу нынешнего положения "россонери" в Серии А.

"Милан" заслуживает того, чтобы быть на вершине таблицы, но у команды недостаточно опыта, а календарь сложный.

Стефано Пиоли знает, что он должен сделать ставку на команду, потому что это единственный способ заставить отдельных игроков никогда не чувствовать себя одинокими и выступать лучше", - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

В данный момент "Милан" располагается на первом месте в Серии А, имея в своем активе 66 очков после 30 сыгранных матчей.

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