Аррисабалага близок к переходу в "Реал"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага по окончании сезона может стать игроком мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, окружение 23-летнего стража ворот категорически отрицает наличие договорённости с баскским клубом о продлении контракта.

Соглашение Аррисабалаги с "Атлетиком" истекает летом 2018 года и он может перебраться в "Реал" на правах свободного агента.

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