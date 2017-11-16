Аррисабалага близок к переходу в "Реал"

Теги атлетик бильбаореал мадридкепа аррисабалага

Аррисабалага близок к переходу в "Реал"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага по окончании сезона может стать игроком мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, окружение 23-летнего стража ворот категорически отрицает наличие договорённости с баскским клубом о продлении контракта.

Соглашение Аррисабалаги с "Атлетиком" истекает летом 2018 года и он может перебраться в "Реал" на правах свободного агента. 

Не пропустите: Рамос прокомментировал возможный приход Аррисабалаги в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов