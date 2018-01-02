Аррисабалага близок к переходу в "Реал"

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Аррисабалага близок к переходу в "Реал"

Мадридский "Реал" планирует в январе подписать вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалагу, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб заплатит за 23-летнего стража ворот полную сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на том, чтобы сделка была закрыта как можно быстрее. Французский наставник хочет, чтобы у Аррисабалаги было побольше времени на адаптацию в новой команде.

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Квинколобик

Кепа Аррисабалага - Чтоб у тебя в Реале все получилось)

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