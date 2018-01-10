Аррисабалага не перейдет в "Реал" в январе

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Аррисабалага не перейдет в "Реал" в январе

Переход вратаря "Атлетика" Кепы Аррисабалаги в "Реал" не состоится в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб отложил трансфер голкипера на лето. Причиной этому является травма Кепы, у которого проблемы с плюсневой костью правой ноги. В ближайшее время он перенесет операцию и пропустит около трех месяцев.

Кроме того наставник "Реала" Зинедин Зидан считает, что клуб пока не нуждается в новом страже ворот.

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