Аррисабалага побил сразу два трансферных рекорда

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага, который завершает свой переход из "Атлетика" (Бильбао) в лондонский "Челси", побил сразу два трансферных рекорда.

Так, 23-летний вратарь, за которого "аристократы" заплатили баскам 80 миллионов евро, стал не только самым дорогим игроком планеты на своей позиции, но и самым дорогим футболистом среди своих соотечественников.

Напомним, "Атлетик" уже официально объявил об уходе Аррисабалаги. | soccernews.ru