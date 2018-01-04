Аррисабалага подписал контракт с "Реалом"

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Аррисабалага подписал контракт с "Реалом"

Испанские СМИ узнали, что вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага уже подписал контракт с мадридским "Реалом".

Издание AS утверждает, что в их распоряжении оказался документ, подтверждающий переход 23-летнего стража ворот в королевский клуб.

Однако официальной презентации Аррисабалаги в ближайшее время ожидать не стоит, так как голкиперу ещё предстоит пройти медобследование, однако сейчас это невозможно ввиду травмы игрока, восстановление после которой займёт не менее двух недель.   

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