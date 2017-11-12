Аррисабалага прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне

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Аррисабалага прокомментировал интерес "Реала" к своей персонеГолкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага прокомментировал интерес мадридского "Реала" к своей персоне.

"Я счастлив в Бильбао. Я спокоен, я сосредоточен только на своем клубе. Я знаю, что люди говорят обо мне, потому что моя семья и друзья читают прессу и слушают радио. Я, конечно же, не слепой, но я спокоен. "Реал"? Я не нервничаю из-за слухов. Я благодарен Богу за то, что я делаю, а не за то, что говорят люди", - цитирует 23-летнего вратаря le10sport.

Напомним, "Реал" готов расстаться с Бэйлом. | soccernews.ru

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