Аррисабалага прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне

Голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага прокомментировал интерес мадридского "Реала" к своей персоне.

" Я счастлив в Бильбао. Я спокоен, я сосредоточен только на своем клубе. Я знаю, что люди говорят обо мне, потому что моя семья и друзья читают прессу и слушают радио. Я, конечно же, не слепой, но я спокоен. "Реал"? Я не нервничаю из-за слухов. Я благодарен Богу за то, что я делаю, а не за то, что говорят люди ", - цитирует 23-летнего вратаря le10sport.

Напомним, "Реал" готов расстаться с Бэйлом. | soccernews.ru