Аррисабалага прокомментировал продление контракта с "Атлетиком"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага дал комментарии по поводу продления контракта со своим клубом.

"Несмотря на то, что у меня были предложения от других клубов, я решил, что остаться - лучший вариант. Я очень рад, что продолжу играть в команде, которую считаю своим домом. Я здесь уже 15 лет, это важный момент моей карьеры. Я благодарен клубу, который уважал мои желания. С 1 января я мог вести переговоры с другими клубами. Близкие люди знают, что я очень много думал над своим решением" - цитирует 23-летнего стража ворот Marca.

Напомним, что новое соглашение Аррисабалаги с "Атлетиком" рассчитано до 2025 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. Ранее голкипером интересовался мадридский "Реал". | http://soccernews.ru