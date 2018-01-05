Аррисабалага прошел медобследование в "Реале"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага в шаге от перехода в "Реал".

Как сообщает Marca, голкипер уже прошел медосмотр в мадридском клубе. Напомним, что этот трансфер обойдется "Реалу" в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Аррисабалаги 20 пропущенных голов в 15 матчах.

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