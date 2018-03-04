Аррисабалага установил личный рекорд

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Аррисабалага установил личный рекорд

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Севилья" на своём поле одержала победу над "Атлетиком" со счётом 2:0.

В этом матче вратарь басков Кепа Аррисабалага шесть раз спас свою команду от пропущенного гола.

Как сообщает Opta, 23-летний страж ворот установил личный рекорд - ранее он никогда не делал 6 сейвов в течение одного поединка чемпионата.

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