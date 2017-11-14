Арривидерчи, Италия! Главные причины провала "Скуадра Адзурры"

Вчера вечером случилось то, чего все любители итальянского футбола сильно опасались. Одна из самых титулованных и именитых сборных в мире национальная команда Италии не приедет на Мундиаль в Россию. По сумме двух матчей в стыках "Скуадра Адзурра" уступила Швеции со счетом 0:1 и после финального свистка второго поединка все Апеннины умылись слезами.

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Итальянцы всего второй раз в своей истории не смогли пробиться на главный футбольный форум (если не считать решение самой команды не поехать на Мундиаль в Уругвай в 1930 году). В последний раз "лазурные" пережили фиаско в отборе на Чемпионат мира в далеком 1958 году, который проходил как раз-таки в Швеции. Тогда в решающем матче Италия уступила сборной Северной Ирландии.

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Слабый тренер

Кто только не полил грязью и не раскритиковал главного тренера Джам Пьеро Вентуры, выставив ключевой фигурой в провале сборной Италии. И надо признать, по делу. Это вовсе не тот случай, когда хочется каким-то образом оправдать наставника или перевести стрелки на что-нибудь другое. На протяжении всего отборочного цикла "Скуадра Адзурра" выглядела очень плохо. Да, немного не повезло, что в соперники по квартету досталась грозная Испания, но в матчах против тех же македонцев, израильтян и албанцев итальянцы вдоволь намучились.

И как тут не вспомнить множество разговоров, которые возникли сразу же после назначения Вентуры на должность главного тренера летом 2016. Джам Пьеро многое повидал в футболе, но никогда не был тренером топ-уровня. Неплохая работа с "Торино" заставила руководство федерации добавить его в свой шорт-лист после ухода Конте. Но вопрос о том, способен ли столь возрастной специалист (на момент назначение Вентуре уже стукнуло 67 лет) приспособиться к работе в не самый простой период для команды, но перед которой по-прежнему ставятся самые высокие задачи, был актуален на протяжении всего периода квалификации.

Ведь Вентура, работая в Италии тренером большую часть своей жизни так и не был приглашен ни в один из итальянских клубов. А теперь уже точно можно сказать, что и не будет, потому как главный вызов в своей карьере он полностью провалил и это не забудется никогда!

Слабое поколение игроков

Действительно, национальная сборная Италии пожинает плоды не лучшего кадрового поколения футболистов. Система по выращиванию своих футболистов уже давно, как дала сбой, а предпосылок для решения проблемы пока нет. У Италии, конечно, все не так плохо, как у тех же Нидерландов, где место в основном составе выделяется даже Винсенту Янссену, который и сам забыл о том, когда в последний раз играл в футбол. Тем не менее, проблема есть.

В меньшей степени это касается вратарской позиции и линии защиты, хотя тот же Кьелинии и Барцальи, которым на двоих без малого 70(!) долгое время не имели альтернативы, и это тоже, своего рода, показатель.

Ни один из игроков средней линии не играет стабильно хорошо в своих клубах, а такой персонаж, как Даниэле Де Росси в силу возраста уже не может, да и не должен вывозить. К помощи неаполитанского бразильца Жоржиньо также прибегли с большим опозданием, ведь вызвали только тогда, когда уже сильно припекло.

Нападающие в Италии – это всегда отдельная и очень интересная тема. Лучшие форварды с итальянским паспортом на данный момент – это Иммобиле и Дзадза, хотя до уровня топ они по-прежнему не дотягивают. Тем не менее, тот же Дзадза в силу непонятных причин был проигнорирован, зато свой шанс почему-то получили за былые заслуги Белотти и Габбьядини, пребывающие в очевидно плохой форме.

Паника

Паника – безусловно, еще одна из причин провала сборной Италии. Паника прослеживалась во всех действиях, как тренерского штаба, так и у игроков непосредственно на поле. После первого матча в Швеции почему-то мало верилось в то, что "лазурным" удастся выиграть. А ведь вторая игра проходила в родных стенах и отыграть необходимо было всего один мяч.

Тем не менее, чем, как не паникой назвать все те пертурбации с игровой схемой или бесконечное количество заведомо бесперспективных навесов в штрафную по ходу всего матча в Милане. Причем, чем ближе к финальному свистку, тем больше становилось понятно, что Италия так и не смогла стать тем самым хищником, который учуял кровь раненого зверя.

Шведы – сильные!

Указывая на проблемы сборной Италии было бы неправильно не отметить силу шведской команды. На протяжении всего отборочного цикла скандинавы показывали очень симпатичный футбол, не давая спуску тем же французам, которые в итоге заняли первое место. Оказалось, что уход Златана Ибрагимовича вовсе не стал проблемой, а только раскрепостил шведов и сплотил их. Не располагая в составе большими звездами Янне Андерссону удалось создать именно Команду, в которой каждый знает свою роль и выполняет ее на максимуме своих возможностей.

Подытоживая, можно в очередной раз убедиться, что порядок бьет класс, да и в принципе, бьет все! И это заслуженно. Так и должно быть. За это мы и любим коллективный вид спорта под названием Футбол!

Богдан Архипенко

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