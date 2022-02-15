Арсен Адамов высказался о своем переходе в "Зенит"
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Новичок петербургского "Зенита" Арсен Адамов высказался о своем трансфере из "Урала" в стан чемпионов России.
"Почему я отклонил все предложения кроме "Зенита"? Главный тренер хотел, чтобы я перешел, и этот фактор повлиял. "Зенит" каждый год в еврокубках, чемпион, лучшая команда страны. Конечно, хотелось попробовать свои силы здесь".
"Каково играть рядом с игроками такого уровня? Здесь игроки достаточно высокого класса. Но я уже привык, адаптировался уже на 100 процентов".
"Любимая позиция? Вообще без разницы. И справа комфортно, и в центре. Где скажет тренер, там и буду играть".
Напомним, что Адамов взял себе 23-й игровой номер в петербургском клубе.
Также не пропустите: Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
-
Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
-
"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Конференций
-
Погба еще не определился со своим будущим
-
Почеттино попросил "Манчестер Юнайтед" купить Кейна
-
Пике посоветовал "Барселоне" избавиться от Месси
-
Арсен Адамов высказался о своем переходе в "Зенит"
-
Иньеста готов вернуться в "Барселону"
-
Три европейских клуба поборются за Мазрауи
-
Никита Кучеров стал амбассадором БК «1хСтавка»
-
"Бетис" построит новую базу, которая станет самой крупной в Европе
-
В "Челси" уверенны в подписании Кунде
-
Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
Стало известно о некоторых трансферных планах "Барселоны" на летнее ТО
-
Нагельсманн высказался о поражении от "Бохума" перед матчем с "Зальцбургом"