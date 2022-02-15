Арсен Адамов высказался о своем переходе в "Зенит"

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Новичок петербургского "Зенита" Арсен Адамов высказался о своем трансфере из "Урала" в стан чемпионов России.

"Почему я отклонил все предложения кроме "Зенита"? Главный тренер хотел, чтобы я перешел, и этот фактор повлиял. "Зенит" каждый год в еврокубках, чемпион, лучшая команда страны. Конечно, хотелось попробовать свои силы здесь".

"Каково играть рядом с игроками такого уровня? Здесь игроки достаточно высокого класса. Но я уже привык, адаптировался уже на 100 процентов".

"Любимая позиция? Вообще без разницы. И справа комфортно, и в центре. Где скажет тренер, там и буду играть".

Напомним, что Адамов взял себе 23-й игровой номер в петербургском клубе.

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