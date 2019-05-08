Арсен Венгер: "Энфилд" - единственный стадион, куда не хочется ехать. Там невероятная атмосфера"

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Арсен Венгер: "Энфилд" - единственный стадион, куда не хочется ехать. Там невероятная атмосфера"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победный мат "Ливерпуля" с "Барселоной" (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает BeIN Sports.

"Ливерпуль отлично себя показал потому что они играли на "Энфилде".

Домашний матч, стадион раскален. "Энфилд" - единственный стадион, куда не хочется ехать. На нем невероятная атмосфера", - сказал Венгер.  

Напомним, первая встреча команд в полуфинале ЛЧ завершилась в пользу "Барселоны" (3:0). По итогу двух матчей (4:3) в финал турнира прошел "Ливерпуль".

Сегодня, 8 мая, состоится матч "Аякс" - "Тоттенхэм", где выяснится, кто составит пару "Ливерпулю" в финале.

Не пропустите: "Ливерпуль" стал третьим клубом в истории ЛЧ, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре| http://soccernews.ru
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