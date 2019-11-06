Арсен Венгер может возглавить "Баварию"

"Бавария" продолжает искать подходящего претендента на пост главного тренера команды.

По данным Bild, бывший тренер "Хоффенхайма" и "РБ Лейпциг" Ральф Рангник и наставник ПСЖ Томас Тухель отказались от предложения мюнхенцев.

Таким образом, основным претендентом на пост главного тренера "Баварии" является Арсен Венгер, который на протяжении 17 лет руководил "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что специалиста рассматривают в качестве временного кандидата.

Несколько дней назад "Бавария" уволила Нико Ковача из-за неудовлетворительных результатов команды.

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