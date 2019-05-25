Арсен Венгер может возглавить "Виссель Кобе"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в скором времени может возглавить японский клуб, пишет Goal.com.

По данным издания, в 69-летнем французе заинтересован "Виссель Кобе". Руководство клуба хочет подписать контракт с Венгером на 2 года с окладом в 4 миллиона евро в год.

Напомним, цвета японского клуба защищают такие футболисты, как Давид Вилья, Лукас Подольски и Андрес Иньеста.

Венгер остаётся без работы с мая 2018 года, когда он покинул "Арсенал", который возглавлял более 20 лет.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить ПСЖ.

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