Арсен Венгер может возглавить "Виссель Кобе"
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в скором времени может возглавить японский клуб, пишет Goal.com.
По данным издания, в 69-летнем французе заинтересован "Виссель Кобе". Руководство клуба хочет подписать контракт с Венгером на 2 года с окладом в 4 миллиона евро в год.
Напомним, цвета японского клуба защищают такие футболисты, как Давид Вилья, Лукас Подольски и Андрес Иньеста.
Венгер остаётся без работы с мая 2018 года, когда он покинул "Арсенал", который возглавлял более 20 лет.
Ранее сообщалось, что специалист может возглавить ПСЖ.
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|15
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|Хонда Лок
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|Vanraure Hachinohe
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|6
|Хонда
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|Сони Сендай
|15
|23
|8
|МИО Бивако Кусацу
|15
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|Urayasu
|15
|19
|10
|Йокогава Мусашино
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|15
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|Maruyasu Okazaki
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|Hoyo Oita
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