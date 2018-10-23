Арсен Венгер не возглавит "Спартак"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на вопрос, может ли он возглавить московский "Спартак".

"Я не веду переговоры со "Спартаком". Возможно ли, что я буду работать в России? Извините, я не могу говорить на эту тему" - сказал Венгер в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Спартак" ищет нового наставника после увольнения Массимо Карреры.

69-летний Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский "Арсенал", а в данный момент находится без работы.

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