Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Известный тренер Арсен Венгер, а ныне руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА заявил, что нужно избавиться от правила выездного гола в плей-офф еврокубков.
"Когда команда играет дома, она думает лишь о том, что если пропустит, то окажется на полпути к вылету. Мне кажется, что выездной гол - слишком большое отставание для тех, кто играет дома первыми. Таким командам приходится и атаковать и держать свои ворота в безопасности, чтобы не пропустить слишком много.
Я давно говорю о том, что нужно избавить от правила выездного гола, хотя бы до начала дополнительного времени. Вес гола на выезде слишком высок в современном футболе, теперь в правиле просто нет справедливости", - цитирует Венгера Mirror.
Напомним, специалист возглавлял лондонский "Арсенал" на протяжении 22 лет.
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