Арсен Венгер проведёт консультации с АПЛ относительно VAR
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, встретится с главой судей АПЛ, чтобы провести консультацию относительно использования VAR, передает Sky Sports.
Напомним, впервые VAR в Англии стали использовать в этом сезоне. В первые же месяцы многие тренеры и эксперты раскритиковали систему видеопомощи и работу судей.
В середине ноября АПЛ анонсировала изменения в использовании видеоповторов начиная с декабря.
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|М
|О
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|Арсенал Лондон
|13
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|Шеффилд Юнайтед
|12
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|Тоттенхэм
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|10
|Манчестер Юнайтед
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|13
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|Брайтон & Хоув Альбион
|13
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|13
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|12
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|Эвертон
|13
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|13
|13
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|Астон Вилла
|12
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|13
|10
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|13
|8