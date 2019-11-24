Арсен Венгер проведёт консультации с АПЛ относительно VAR

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Арсен Венгер проведёт консультации с АПЛ относительно VAR

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, встретится с главой судей АПЛ, чтобы провести консультацию относительно использования VAR, передает Sky Sports.

Напомним, впервые VAR в Англии стали использовать в этом сезоне. В первые же месяцы многие тренеры и эксперты раскритиковали систему видеопомощи и работу судей.

В середине ноября АПЛ анонсировала изменения в использовании видеоповторов начиная с декабря.

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