Арсен Венгер рассказал, что все еще любит "Арсенал"

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Арсен Венгер рассказал, что все еще любит "Арсенал"Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о любви к "канонирам".

– Вы все еще любите "Арсенал"?

– Да, конечно. Когда играет "Арсенал", я будто сам иду в подкаты, бью по воротам, защищаюсь и атакую. Моя жизнь – красно-белая, так будет всегда.

У нас история любви, которая никогда не закончится. Благодарен клубу за то, что мог заниматься любимой работой.

Не всем тренерам так повезло. Благодарен за такой долгий период, – сказал 72-летний французский специалист.

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