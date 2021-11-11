Арсен Венгер рассказал, что все еще любит "Арсенал"
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о любви к "канонирам".
– Вы все еще любите "Арсенал"?
– Да, конечно. Когда играет "Арсенал", я будто сам иду в подкаты, бью по воротам, защищаюсь и атакую. Моя жизнь – красно-белая, так будет всегда.
У нас история любви, которая никогда не закончится. Благодарен клубу за то, что мог заниматься любимой работой.
Не всем тренерам так повезло. Благодарен за такой долгий период, – сказал 72-летний французский специалист.
Также не пропустите: Мертенс высказался о положении Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Эдегор прокомментировал удаление своего твиттера
-
Макманаман уверен в переходе Погба в "Реал"
-
Модрич мечтает о новом контракте с "Реалом"
-
"РБ Лейпциг" согласился продать Ольмо
-
Миранчук может перейти в "Дженоа", который недавно возглавил Шевченко
-
Газзаев отрицает расизм в России
-
"Барселона" подготовила новый контракт для Гави
-
Каземиро высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Стало известно, за сколько "Монако" продаст Тчуамени
-
Арсен Венгер рассказал, что все еще любит "Арсенал"
-
Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе
-
Гайя хочет, чтобы Ла Лигу выиграл не топ-клуб
-
"Реал" может подписать Мбаппе уже в январе
-
"Вильярреал" продлил контракт с Тригеросом
-
Мертенс высказался о положении Азара в "Реале"
-
"Барселона" зимой хочет подписать трех игроков
-
Джеррард прокомментировал свое назначении в "Астон Виллу"
-
"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Манчестер Юнайтед"
-
В "Спартаке" отреагировали на новость о скором увольнении Витории
-
"Бавария" может удержать часть зарплаты Киммиха из-за его отказа от вакцинации
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18