Арсен Венгер рассказал, кого он считает лучшим зимним трансфером "Арсенала"

Теги арсен венгерарсенал лондон

Арсен Венгер рассказал, кого он считает лучшим зимним трансфером "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он считает лучшим зимним трансфером лондонского клуба за время своей работы нигерийского нападающего Нванкво Кану, который перешел из "Интера" в феврале 1999 года.

"Это очень непростой вопрос. За 20 лет, лучшим зимним трансфером был, наверное, Кану. Он пришел посреди сезона, оказал большое влияние. Он был большим игроком", — приводит слова Венгера beIN Sports.

Кану выступал за "Арсенал" с 1999 по 2004 годы. В составе "канониров" он провел 195 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. 

Стоит отметить, что большинство фанатов "Арсенала" считают лучшим зимним трансфером переход габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в 2018 году.

Не пропустите: Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов