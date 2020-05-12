Арсен Венгер рассказал, кого он считает лучшим зимним трансфером "Арсенала"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он считает лучшим зимним трансфером лондонского клуба за время своей работы нигерийского нападающего Нванкво Кану, который перешел из "Интера" в феврале 1999 года.
"Это очень непростой вопрос. За 20 лет, лучшим зимним трансфером был, наверное, Кану. Он пришел посреди сезона, оказал большое влияние. Он был большим игроком", — приводит слова Венгера beIN Sports.
Кану выступал за "Арсенал" с 1999 по 2004 годы. В составе "канониров" он провел 195 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи.
Стоит отметить, что большинство фанатов "Арсенала" считают лучшим зимним трансфером переход габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" в 2018 году.
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