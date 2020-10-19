Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, о чем он жалеет за 20 лет тренерской карьеры.

Напомним, на протяжении 20 лет Венгер с "канонирами" добрался до финала Лиги Чемпионов лишь в 2006 году. В этой встрече "Арсенал" проиграл "Барселоне" (1:2).

"Никогда особо не интересовался Кубком УЕФА или Лигой Европы. Сильнее всего сожалею, что так и не выиграл Лигу Чемпионов. После 20 лет регулярного участия в Лиге чемпионов "Арсенал" так и не выиграл турнир, но я надеюсь, что они это сделают однажды", - передает слова Венгера FourFourTwo.

22 октября "Арсенал" сыграет с "Рапидом" в Лиге Европы. Начало встречи - в 19:55 (мск).

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