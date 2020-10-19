Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего
Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, о чем он жалеет за 20 лет тренерской карьеры.
Напомним, на протяжении 20 лет Венгер с "канонирами" добрался до финала Лиги Чемпионов лишь в 2006 году. В этой встрече "Арсенал" проиграл "Барселоне" (1:2).
"Никогда особо не интересовался Кубком УЕФА или Лигой Европы. Сильнее всего сожалею, что так и не выиграл Лигу Чемпионов. После 20 лет регулярного участия в Лиге чемпионов "Арсенал" так и не выиграл турнир, но я надеюсь, что они это сделают однажды", - передает слова Венгера FourFourTwo.
22 октября "Арсенал" сыграет с "Рапидом" в Лиге Европы. Начало встречи - в 19:55 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18