Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"

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Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о предложениях, которые получал во время своей тренерской карьеры в лондонском клубе.

"Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.

Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.

Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.

Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в "Реал". Еще были варианты с "Ювентусом", ПСЖ и даже "МЮ", – сказал Венгер.

Напомним, что Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год.

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