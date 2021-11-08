Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о предложениях, которые получал во время своей тренерской карьеры в лондонском клубе.
"Я полностью отождествлял себя с клубом, и это стало моей ошибкой. Мой главный недостаток – я слишком люблю место, в котором нахожусь. Вернее, находился. Жалею об этом. Я должен был поработать в другом месте.
Иногда я думаю: сломалось ли что-то после сезона, в котором мы ни разу не проиграли? 2007 год стал решающим. Тогда я впервые почувствовал, что в руководстве есть конфликты.
Я разрывался между верностью клубу и верностью Дэвиду Дейну. Я до сих пор задаюсь вопросом о том, правильно ли поступил, потому что после того момента жизнь уже не была прежней.
Я мог возглавить сборную Франции. В сборную Англии меня звали дважды или трижды. Дважды я мог уйти в "Реал". Еще были варианты с "Ювентусом", ПСЖ и даже "МЮ", – сказал Венгер.
Напомним, что Венгер возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год.
Также не пропустите: Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
-
"Барселона" представила тренерский штаб Хави
-
Месси может вернуться в "Барселону"
-
Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании
Лента новостей
-
Марио Фернандес заявил, что не перешел бы в "Зенит"
-
Стали известны детали контракта Джеррарда с "Астон Виллой"
-
Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука
-
Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе "Манчестер Сити" и "Челси"
-
ПСЖ готов подписать Роналду
-
Конте запретил футболистам "Тоттенхэма" ряд продуктов
-
"Барселона" приняла решение по возможному возвращению Дани Алвеса
-
РФС не отменит красную карточку Клаудиньо
-
"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
-
Шевченко рассказал, кто выиграет "Золотой мяч"
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную кандидатуру на усиление атаки
-
Юношеская сборная России одолела Грецию в отборе Евро U-19
-
Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина
-
Яя Туре в Грозном не разрешили обнять девушку для фото
-
"Бенфика" не интересуется Умтити, а сам футболист не хочет в Португалию
-
"Ливерпуль" летом покинет спортивный директор
-
"Динамо" может подписать аргентинского вингера "Боки Хуниорс"
-
Кьеллини высказался о Суперлиге
-
Почеттино высказался о Лиге 1
-
У игрока 1хСтавка сыграл суперэкспресс с выигрышем в 12 миллионов рублей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18