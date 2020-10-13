Арсен Венгер рассказал, почему он так и не возглавил "Реал"

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он всегда мечтал возглавить мадридский "Реал".

"В детстве я болел за "Реал". Мне было очень сложно отказать клубу, за который я болел, когда был ребенком. Но я дал слово "Арсеналу", у меня была миссия в клубе. Впрочем, я всегда любил "Реал", он был моей мечтой", - написал Венгер в своей автобиографии.

Напомним, что французский специалист возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 годы. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии, а также доходили до финала Лиги Чемпионов.

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