Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года

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Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два годаФото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен

Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер подробно истолковал свою идею с проведением ЧМ каждые два года.

"Чемпионат мира каждые два года – часть предлагаемой мною реформы международного календаря. Я предлагаю сократить число отборочных матчей, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного турнира по завершении сезона. Это позволит разделить турниры клубов и сборных. Сейчас, например, пауза на матчи сборных, и часть южноамериканских футболистов не смогут сыграть за ПСЖ на выходных. Это, на мой взгляд, нелогично.

Я со всеми проконсультировался и всем задал два вопроса. Первое – вы хотите, чтобы все осталось как есть? 100 процентов человек ответили, что нет. Второе – у вас есть идеи, как реорганизовать международный календарь? Я открыт для любых идей. 80-90% людей понравилась идея реорганизации отборочных циклов, их сокращение, что позволит провести международный турнир.

В отношении проведения ЧМ каждые два года реакция была более сдержанная, потому что здесь свою роль играют эмоции. Мы привыкли к 4-летнему циклу ЧМ, он кажется естественным. Но если обратиться к истории, то не совсем он и естественный. Я открыт для предложений и критики. Это не моя личная борьба. Я лишь прошу тех, кто критикует, предложить что-то лучше. Однако не пытайтесь принизить мою компетентность. Я хочу, чтобы люди критиковали мой проект и объясняли, почему они это делают", – сказал Венгер.

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