Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм ФИФА/Автор неизвестен
Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер подробно истолковал свою идею с проведением ЧМ каждые два года.
"Чемпионат мира каждые два года – часть предлагаемой мною реформы международного календаря. Я предлагаю сократить число отборочных матчей, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного турнира по завершении сезона. Это позволит разделить турниры клубов и сборных. Сейчас, например, пауза на матчи сборных, и часть южноамериканских футболистов не смогут сыграть за ПСЖ на выходных. Это, на мой взгляд, нелогично.
Я со всеми проконсультировался и всем задал два вопроса. Первое – вы хотите, чтобы все осталось как есть? 100 процентов человек ответили, что нет. Второе – у вас есть идеи, как реорганизовать международный календарь? Я открыт для любых идей. 80-90% людей понравилась идея реорганизации отборочных циклов, их сокращение, что позволит провести международный турнир.
В отношении проведения ЧМ каждые два года реакция была более сдержанная, потому что здесь свою роль играют эмоции. Мы привыкли к 4-летнему циклу ЧМ, он кажется естественным. Но если обратиться к истории, то не совсем он и естественный. Я открыт для предложений и критики. Это не моя личная борьба. Я лишь прошу тех, кто критикует, предложить что-то лучше. Однако не пытайтесь принизить мою компетентность. Я хочу, чтобы люди критиковали мой проект и объясняли, почему они это делают", – сказал Венгер.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3