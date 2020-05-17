Арсен Венгер считает, что матчи без зрителей могут плохо сказаться на футболе

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Арсен Венгер считает, что матчи без зрителей могут плохо сказаться на футболе

Экс-главный тренер "Арсенал" Арсен Венгер высказался по поводу матчей без зрителей.

Напомним, после возобновления сезона АПЛ матчи будут проходить без болельщиков.

"Я убежден, что матчи без фанатов повредят футболу. Это решение может быть в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной, но все-таки это лучший способ закончить сезон", - сказал Венгер в интервью beIN Sports.

Ожидается, что розыгрыш АПЛ может быть возобновлен в июне.

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