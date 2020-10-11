Арсен Венгер считает, что Озил все еще может быть полезным для "Арсенала"

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Арсен Венгер считает, что Озил все еще может быть полезным для "Арсенала"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался по поводу хавбека команды Месута Озила.

"Он не был самым дисциплинированным игроком на поле, игра без мяча - не его конек. Но с этим можно смириться, если его поддержат несколько игроков. Важнее всего - правильный баланс между атакой и защитой", - цитирует Венгера Der Speigel.

31-летний Озил выступает в "Арсенале" с 2013 года. В текущем сезоне пока не принял участия ни в одном матче.

А еще: Озил намерен вернуть место в составе "Арсенала"| http://soccernews.ru
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