Арсен Венгер: "Возможно, я оставался в "Арсенале" слишком долго"

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Арсен Венгер: "Возможно, я оставался в "Арсенале" слишком долго"

Экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что слишком долго оставался в английском клубе.

"Возможно, я слишком долго оставался в "Арсенале". Не знаю. Но я всегда был предан клубу. Думаю, я хорошо провел клуб через сложный период. В какой-то момент люди говорят, что ты слишком стар, но смотрят они на то, что ты делаешь. Я служил клубу столько, сколько мог.

В "Арсенале" решили, что мне лучше остановиться. Я всегда жил с мыслью, что это случится. Конечно, я был в клубе 22 года и люди хотели перемен", - цитирует Венгера The Times.

После 3 туров АПЛ "Арсенал" занимает 5 место в турнирной таблице.

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