Арсен Венгер высказался об идее проводить ЧМ каждые два года

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Арсен Венгер высказался об идее проводить ЧМ каждые два годаРуководитель отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер высказался об идее проводить чемпионат мира каждые два года.

"Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики. И все будут только в плюсе, так как пирог станет больше.

Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц", – сказал французский специалист.

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