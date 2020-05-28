"Арсенал"-2003/04 и "Атлетико"-2013/14 попали в список лучших команд, невыигравших ЛЧ по версии Football365

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"Арсенал"-2003/04 и "Атлетико"-2013/14 попали в список лучших команд, невыигравших ЛЧ по версии Football365

Британский ресурс Football365 представил список лучших команд, которым не удалось выиграть Лигу Чемпионов.

В список попали три английских клуба, а также по одному из Италии, Испании и Германии.

Это "Ювентус" (1996/97 и 1997/98), "Бавария" (1999/2000), "Арсенал" (2003/04), "Челси" (2004/05), "Атлетико" (2013/14) и "Манчестер Сити" (2017/18).

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