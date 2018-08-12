"Арсенал" - "Ахмат" - 3:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура РФПЛ, в котором тульский "Арсенал" дома оказался сильнее грозненского "Ахмата".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
|2
|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ростов
|3
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Крылья Советов
|3
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1