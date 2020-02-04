"Арсенал" арендовал травмированного игрока

Внутри лондонского "Арсенала" вспыхнули споры по поводу аренды защитника "Саутгемптона" Седрика Соареша.

По информации The Athletic, многие сотрудники клуба находятся в недоумении от перехода травмированного футболиста.

Португальский фулбек не сможет играть ещё как минимум две недели, зато "канониры" уже заплатили за его трансфер 5 миллионов евро.

28-летний Соареш выступал за "Саутгемптон" с 2015 года, сыграл 138 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Интеру".

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