"Арсенал" арендует хавбека "Реала"

"Арсенал" близок к подписанию хавбека "Реала" Дани Себальоса.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" должны арендовать 22-летнего испанца до следующего лета. В договоре будет отсутствовать пункт о возможности выкупа футболиста.

Контракт Себальоса с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 34 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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