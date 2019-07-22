"Арсенал" арендует хавбека "Реала"

Теги арсенал лондонреал мадриддани себальос

"Арсенал" арендует хавбека "Реала"

"Арсенал" близок к подписанию хавбека "Реала" Дани Себальоса.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" должны арендовать 22-летнего испанца до следующего лета. В договоре будет отсутствовать пункт о возможности выкупа футболиста.

Контракт Себальоса с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 34 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Читайте также: "Арсенал" нацелился на таланта из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"

"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов