"Арсенал" – "Атлетико" – 1:1 (обзор)

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"Арсенал" – "Атлетико" – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/2 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Атлетико" (1:1).

Видео: "Арсенал" - "Атлетико".

Не пропустите: С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала". | http://soccernews.ru

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